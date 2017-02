Enes Ünal Kosova krizine tepkisiz kalmadı

Twente'nin Feyenord ile oynadığı lig maçında tribünlerde "Kosova is Serbia" (Kosova Sırbistan'dır) pankartı açan taraftarlara hem Kosovalı Celine hem de milli futbolcumuz Enes Ünal tavrını gösterdi.

Bersant Celina ınstagram hesabından yaptığı paylaşımda; "Güzel kulüp ve harika taraftarlar... Ama bireysel olarak bunu yapanlara saygı duymuyorum" dedi.

ENES DE TAVRINI KOYDU

Genç yıldızımız Enes; "Bu kulüpte oynamayı ikimiz de çok seviyoruz. Her maç bu stadyumda oynamanın beni ne kadar heyecanlandırdığını anlatamam ve bireysel olaylar bunu değiştiremez. Bugün arkadaşım zor bir durumda kaldı. Ve ben böyle durumlara çok karşıyım. Takım arkadaşımın her zaman yanında oldum ve her zaman da olacağım. Bir kez daha söylüyorum; bireyler ne derse desin biz bu kulüpte oynamayı çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.