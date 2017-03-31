Enes Ünal: Türkiye'de üzerimde çok baskı vardı

Manchester City'den kiralık olarak Twente'de forma giyen Enes Ünal, İngiliz ekibinin resmi internet sitesinin hazırladığı özel videoda Hollanda'da geçen günlerini anlattı.

HARİKA BİR DENEYİM

Twente'de geçirdiği sürenin oldukça başarılı geçtiğini kaydeden genç oyuncu, "Twente benim için harika bir deneyim. Birçok maça çıktım. Hollanda'da oynamaya alıştım, kültüre, diline alıştıkça goller atmaya başladım. Her maç neredeyse oynadım. Kimse bizden 6. sırada yer almamızı beklemiyordu, bu yüzden harika gidiyoruz. Maç günlerinde pek düşünmüyorum. Herkes gergin, biraz müzik açıyorum ve havaya giriyorum. Sahaya çıktıktan sonra artık sahne senin" ifadelerini kullandı.

Twente'de evi gibi hissettiğini söyleyen A Milli oyuncu, "Burası benim evim gibi hissediyorum, özellikle de statta öyle hissediyorum. Bizi seviyorlar, biz de onları seviyoruz. Son dakikaya kadar desteklerini gösteriyorlar. Sonuçtan bağımsız bunu yapıyoarlar. Bu harika, inanılmaz bir deneyim" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE ÜZERİMDE ÇOK BASKI VARDI

Türkiye'de üzerinde baskı olduğunu ve artık rahat olduğunu belirten yıldız adayı, "Taktiksel olarak, fiziksel olarak, yaşam stili olarak çok şey öğrendim. Daha rahat olmayı öğrendim. Türkiye'de üzerimde çok baskı vardı. Artık fazla baskı hissetmiyorum, kafamı temizleyip işime odaklanıyorum" dedi.

Hollanda'da gol kralı olmayı hedeflediğini belirten Enes Ünal, "Sezonu burada ilk 5 sırada bitirmek istiyorum. Gol kralı olarak bitirrmek istiyorum. Bir forvet için burası çok iyi. Her takım futbol oynamak istiyor, bizim takımımız da öyle. Sürekli pozisyon arıyoruz. Bu benim için harika. Tabii ki bu defans oyuncularının senin gol atmana izin verdikleri anlamına gelmiyor. Oldukça sertler" diyerek sözlerini noktaladı.