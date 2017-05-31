Enes Ünal Villarreal'de

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Euroleague şampiyonluğunun Türk spor tarihinin en büyük başarısı olduğunu iddia etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, yapılacak olan Genel Kurul öncesi FETÖ'cü Hakan Şükür'ün delege hakkını iptal etti.

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Lens Atiba ve Babel'i takibe aldı

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve Beşiktaş ile adı anılan Jeremanin Lens, sosyal medyada Atiba ve Babel'i takip etmeye başladı.