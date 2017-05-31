Enes Ünal Villarreal'de

Bu sezon Twente'de oynadığı futbolla Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından takibe alınan milli futbolcu Enes Ünal, La Liga'nın yolunu tuttu.
VİLLARREAL'E TRANSFER OLDU
İspanyol devi Villarreal, 14 milyon euro karşılığında Enes Ünal'ı kadrosuna kattı.
Bu sezon Hollanda ekiplerinden Twente'de kiralık olarak forma giyen ve 19 gole imza atan Enes Ünal, önümüzdeki yıl La Liga ekiplerinden Villarreal'de top koşturacak.
20 MİLYON EURO'YA GERİ ALABİLECEKLER
Öte yandan Manchester City, Enes Ünal'ı geri almak istediği takdirde, 20 milyon euro karşılığında transferi gerçekleştirebilecek.