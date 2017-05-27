Enes Ünal Villereal'le anlaştı

Bonservisi Manchester City'de bulunan milli futbolcu Enes Ünal bu sezon Hollanda Ligi'nde büyük bir çıkış yakalayarak adından oldukça çok söz ettirdi.

Villarreal'in takibine giren genç golcü, İspanyol ekibi ile anlaşmaya vardı.

VİLLARREAL, CİTY'LE ANLAŞTI

İspanyol devi Villarreal, Enes Ünal'ı kiralamak için Manchester City ile anlaştı.

Hollanda Ligi takımlarından Twente forması ile başarılı bir sezon geçiren Enes Ünal'ın, yeni sezonda İspanya'nın Villarreal takımının formasını giyeceği öğrenildi.

SATIN ALMA OPSİYONU 40 MİLYON EURO

Tıpkı Twente'de olduğu gibi Villarreal'da da kiralık olarak forma giyecek olan Enes'in satın alma opsiyonu ise 40 milyon euro olacak.

Bonservisi İngiliz ekibi Manchester City'de olan milli futbolcu, bu sene forma giydiği Twente'de 33 maçta 19 gol attı. Enes Ünal, Twente'de ayrıca yılın futbolcusu ödülünü almıştı.