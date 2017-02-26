Enes Ünal'ın hareketi olay oldu

Hollanda Ligi'ni kasıp kavuran Enes Ünal, bir kez daha fileleri havalandırdı. Twente'nin Ado Den Haag ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada takımının tek golünü atan 19 yaşındaki futbolcu, 6 haftalık suskunluğunu bozup yeniden golle tanıştı ve bu sezonki 12. golünü kaydetti.

'ÇOK KONUŞUYORSUNUZ HAREKETİ'

Türk futbolcunun golün ardından yaptığı hareket ise ülkede günün konularından oldu. Fileleri bulan şık vuruşunun ardından eliyle, açılıp kapanan bir ağız taklidi yapan Enes'in, geçtiğimiz haftaki Heerenveen maçında kendini yere atması konusunda getirilen yoğun eleştirilere bir karşılık verdiği düşünüldü.





'KİMSEYİ HEDEF ALMADIM, ANLIKTI'

Manchester City'den kiralık olarak Twente forması giyen eski Bursasporlu oyuncu, "İnsanların konuşmaları beni yalnızca motive ediyor. İnsanlar sadece konuşuyorlar. Yaptığım hareket herhangi bir kişiye karşı değildi. Yalnızca anlık gelişen bir şeydi" şeklinde konuştu.

COLİN KAZIM'IN REKORUNU YAKALADI

Kupada bir golü bulunan Enes Ünal'ın ligdeki gol sayısı 11 oldu. Bu gol sayısıyla Enes, bir dönem Feyenoord forması giyen Colin Kazım Richards'ı yakaladı ve Hollanda 1. Ligi'nde en çok gol atan Türk futbolcu rekorunu egale etti.