Enes'in yeni takımı Almanya'dan

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Twente'de 30 maçta attığı 18 golle yılın futbolcusu seçilen Enes Ünal'ın talipleri artıyor.

İNGİLİZ BASINI BREMEN'E GİDECEK DEDİ

Bonservisi İngiliz Manchester City kulübünde olan Enes için Alman ekibi Werder Bremen takibe başladı. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Werder Bremen'in gelecek sezon için harekete geçeceği kaydedildi.

CİTY ÇÖZÜM ARIYOR

Enes'in İngiltere'de çalışma izniyle alakalı sorunlar çıkabilmesi ihtimaline karşın Manchester City'nin yeni çözüm aradığı belirtildi. Alman kulübü Werder Bremen'in de kiralık olarak harekete geçeceği aktarıldı.

Öte yandan Twente Sportif Direktörü Jan van Halst, Enes'i kadroda tutmalarının zor olacağını ifade etti.

Her şeye rağmen Enes'i Twente'de görmek istediklerini vurgulayan Van Halst, "Tutmamız zor gözüküyor. Problem şu ki bizim yapacak bir şeyimiz yok, karar tamamen Manchester City'de, ne yapacaklar bilemiyoruz. Ancak Enes'in gelişimi açısından bir sene daha bizimle kalması daha faydalı olur" dedi.