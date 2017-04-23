Engellere karşı kulaç atıyorlar

Gümüşhane'de otistik ve down sendromlu çocuklara sosyalleşmelerini sağlamak ve rehabilitasyon süreçlerine destek olmak amacıyla ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor.

EĞİTİMDEN SONRA EVLERİNE BIRAKILIYOR

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce evlerinden alınarak yarı olimpik yüzme havuzuna getirilen ve burada özel eğitmenlerden yüzme dersleri alan 6 otistik ve down sendromlu çocuk, haftada 4 gün 1,5 saat süren yüzme eğitimlerinin ardından tekrar evlerine bırakılıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Şube Müdürü ve havuz sorumlusu Necati Köksal, AA muhabirine projeyle ilgili açıklamalarda bulundu.