Engelli Olimpiyatları'nda güreşçimiz Kadir Kuş şampiyon

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda grekoromen stilde milli güreşçi Kadir Kuş altın madalya kazandı.
Kavak Spor Salonu'ndaki mücadelede erkekler 75 kiloda Kadir Kuş, Rus Vitaliy Kuzmenkov ile karşılaştı.
Rakibine 8-1 üstünlük kuran milli sporcu, altın madalya elde etti. Kadir Kuş, galibiyetin ardından Türk bayrağıyla seyircileri selamladı.
Erkekler 66 kiloda bronz mücadelesine çıkan Celal Koçak ise Azerbaycanlı Kanan Allahverdiyev'i 2-0 yenerek madalyanın sahibi oldu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KUTLAMA
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Kuş'a tebrik telgrafı gönderdi.