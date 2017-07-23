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Engelli Olimpiyatları'nda güreşçimiz Kadir Kuş şampiyon

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları güreş müsabakalarında grekoromen stilde Kadir Kuş altın, Celal Koçak ise bronz madalya kazandı.

Engelli Olimpiyatları'nda güreşçimiz Kadir Kuş şampiyon
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Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda grekoromen stilde milli güreşçi Kadir Kuş altın madalya kazandı.

Kavak Spor Salonu'ndaki mücadelede erkekler 75 kiloda Kadir Kuş, Rus Vitaliy Kuzmenkov ile karşılaştı.



Rakibine 8-1 üstünlük kuran milli sporcu, altın madalya elde etti. Kadir Kuş, galibiyetin ardından Türk bayrağıyla seyircileri selamladı.

Erkekler 66 kiloda bronz mücadelesine çıkan Celal Koçak ise Azerbaycanlı Kanan Allahverdiyev'i 2-0 yenerek madalyanın sahibi oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KUTLAMA

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Kuş'a tebrik telgrafı gönderdi.

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