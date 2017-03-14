Engin Baytar: 2010-11 sezonunun şampiyonu Trabzonspor

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi verdiği 2010-2011 sezonunda bordo-mavili takımın kadrosunda bulunan Engin, kariyerini Spor Toto 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren İstanbulspor'da sürdürüyor.

Engin, "Trabzonspor ile 1, Galatasaray ile 2 şampiyonluk yaşadım, İstanbulspor ile de inşallah kariyerimdeki 4. şampiyonluğumu kazanacağım" dedi.

İSTEDİKLERİ KADAR İNKAR ETSİNLER

Engin, 2010-2011 sezonunda Trabzonspor'un şampiyonluk kupasını kaldırmayı hak ettiğini belirterek, "İstedikleri kadar inkar etsinler 2010-2011'in şampiyonu Trabzonspor'dur. 'Bir şey yapmadık' deseler de orada farklı şeyler var, o bizi ilgilendirmiyor ama şampiyon olduğumuzu çok net biliyoruz. Bu da zaten hem Trabzon'da hem de Türkiye'de herkesin hafızalarına çok temiz bir şekilde kazındı. Bu saatten sonra insanlar kendilerini aklasalar da bu umurumuzda değil. Bize hak ettiğimiz şampiyonluğu tam anlamıyla yaşatmadılar ama biz o şampiyonluğu yaşadık" diye konuştu.