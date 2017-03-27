Enver Cenk Şahin: Şampiyon Başakşehir olur

Sezon başında Başakşehir’den St.Pauli’ye kiralık olarak giden ve 4 gol, 5 asistlik performansla adından fazlasıyla söz ettiren Enver Cenk Şahin, Fanatik gazetesine konuştu.

Şahin, Başakşehir'in Beşiktaş'ın peşini bırakmayacağını ve sezon sonunda şampiyon olacağını söyledi.

BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON OLUR

“Benim için bir tesadüf değil. Çünkü iki senedir içinde bulunduğum bir takım. Bu sene daha iyi oyuncular transfer etmiş daha iyi bir takım görüntüsüyle başladılar lige. Zaten ligin takım kalitesinde kaynaklanan bir sorunun olmasını iyi değerlendirdiler. Özellikle büyük maçlarda da iyi oynadılar. Bence Beşiktaş'ın son maça kadar peşinde olacaklar. Ve şampiyon olacaklar.”