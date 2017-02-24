Erdal Torunoğulları: Ciddiye alırsak turu geçeriz

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında açıklama yapan Torunoğulları, "Roma, Lyon ve Manchester United'a kıyasla Olympiakos'u tercih ederdik. Ama, 16 takımın hepsi buraya gelmeyi hak etti. Zorlu bir maç olacak. Biz işi ciddiye alırsak sonunda gülen taraf oluruz." dedi.

İLK MAÇ AVANTAJ

Karşılaşmaların centilmenlik ve dostluk içinde geçmesini dileyen Torunoğulları, "İlk maçın deplasmanda olması bir avantaj. İnşallah güzel bir oyun ve skorla mart ayında buraya tekrar kura çekmeye geliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İKİNCİ KEZ TÜRK EKİBİ

Olympiakos Kulübü Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Konstantinos Vernikos ise, "Çok karşılaştığımız bir şey değil ama Yunan takımı olarak üst üste ikinci defa Türk ekibiyle mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yer alan tüm takımların iyi olduğunun altını çizen Vernikos, "Futbolda ne olacağını öngöremiyorsunuz. Dün, Osmanlıspor karşılaşmasının ilk yarısına bakıldığında maçı kaybedebilirdik ama ikinci yarıda 3 gol kaydettik. Beşiktaş'a saygı duyuyoruz. Onlara karşı elimizden geleni yapacağız. Enteresan 2 maç bizi bekliyor." şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlılar, son 16 turundaki ilk maçını 9 Mart'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 16 Mart'ta sahasında oynayacak.