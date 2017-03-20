Erdoğan Futbol Zirvesi'nde Desailly'ye penaltı attı

Spor Toto Süper Lig'de yer alan ekiplerin oluşturduğu Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenen Futbol Zirvesi İstanbul'da başladı.
Organizasyona başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok devlet ve futbol adamı katıldı.
ERDOĞAN PENALTI KULLANDI
Program başlamadan önce Fransa futbolunun en önemli isimleri arasında bulunan Marcel Desailly, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tanıştı.
Salondaki küçük sahada bulunan kaleye geçen Marcel Desailly, Erdoğan'ın penaltısını çıkarmaya çalışsa da, Cumhurbaşkanı'nın şık vuruşunu kurtaramadı.