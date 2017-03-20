Ensonhaber.com'a dön

Erdoğan Futbol Zirvesi'nde Desailly'ye penaltı attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa futbolunun efsane oyuncusu Marcel Desailly'e şık bir penaltı golü attı.

Erdoğan Futbol Zirvesi'nde Desailly'ye penaltı attı
Yorum Yap

Spor Toto Süper Lig'de yer alan ekiplerin oluşturduğu Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenen Futbol Zirvesi İstanbul'da başladı.

Organizasyona başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok devlet ve futbol adamı katıldı.

ERDOĞAN PENALTI KULLANDI

Program başlamadan önce Fransa futbolunun en önemli isimleri arasında bulunan Marcel Desailly, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tanıştı.

Salondaki küçük sahada bulunan kaleye geçen Marcel Desailly, Erdoğan'ın penaltısını çıkarmaya çalışsa da, Cumhurbaşkanı'nın şık vuruşunu kurtaramadı.

Erdoğan Futbol Zirvesi'nde Desailly'e penaltı attı - İZLE

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM