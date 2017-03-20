Erdoğan Futbol Zirvesi'nde Desailly'ye penaltı attı

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Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Aboubakar, Olympiakos maçından sonra Antalyaspor karşılaşmasında da kırmızı kart gördü.

Aboubakar 4 gün içinde ikinci kez kızardı

Süper Lig'de G.Saray, F.Bahçe ve Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Beşiktaş da modaya uydu, Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı.

Aboubakar'ın 4 günde 2 kırmızı kart görmesine sinirlenen yönetim, Kamerunlu oyuncuya 500 bin ile 750 bin Euro arasında para cezası verecek.

Trabzonspor'a mağlup olduktan sonra "bazı problemlerimiz var" diyen Hırvat hoca, takımdaki sorunları belirledi.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Konya Anadolu Selçukspor, Fatih Karagümrük maçında skandal bir gol kararı çıktı.

Göksel Gümüşdağ: Video hakem yoksa biz de yokuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa futbolunun efsane oyuncusu Marcel Desailly'e şık bir penaltı golü attı.

Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenen Futbol Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aziz Yıldırım yan yana geldi.

1 Dolandırıcıların son kurbanı Hasan Ali Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın bir dolandırıcılık çetesi tarafından 10 milyon lirası çalındı.

2 İşte Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi Fransız temsilcisi Lyon oldu.

3 Cenk'in golünden sonra Sirtakili gönderme Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos'u 4-1 yendiği maçta, Cenk'in attığı golden sonra tribünlerde Sirtaki müziği çalındı.

4 Türkiye Hollanda'da 12 madalya kazandı Türkiye Tekvando Milli Takımı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yapılan saygısızlığa en iyi cevabı sahada verdi.

5 İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminin ardından Devler Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

6 Samet Aybaba: Demirören bana FETÖ'cü iftirası attı Samet Aybaba, Alanyaspor ile görüşürken Yıldırım Demirören'in kendisine FETÖ'cü iftirası atarak anlaşmayı bozduğunu söyledi.

7 Fatih Terim'den Roma açıklaması BJK TV canlı yayınına telefonla bağlanan Fatih Terim, Roma ile ilgili söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını belirtti.

8 Aboubakar rakibine neden kafa attığını açıkladı Olympiakos maçında Retsos'a kafa atarak takımını yalnız bırakan Aboubakar, küfür ettiği için kendisini tutamadığını söyledi.

9 Aykut Kocaman'dan sevinmedi diyenlere: Kepazelik Aykut Kocaman, Fenerbahçe maçında attıkları golden sonra sevinmemesini eleştirenlere sert bir dille cevap verdi.