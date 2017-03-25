İsmail Köybaşı Erdoğan karşısında heyecanlandı - VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Türkiye-Finlandiya maçı öncesinde Milli Takımın soyunma odasını ziyaret etti.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i kapıda karşıladı.

ALLAH'TAN AYAKLARINIZA GÜÇ DİLİYORUM

Erdoğan soyunma odasında son hazırlıklarını yapan millilerle tek tek tokalaşıp başarılar dilerken, "Allah'tan ayaklarınıza güç diliyorum'' ifadelerini kullandı.

A Millilere Cumhurbaşkanı morali - İZLE

İSMAİL'İN ZOR ANLARI

Bu arada Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail Köybaşı'nın, Erdoğan'la tokalaşmadan önce üstüne giymeye çalışırken heyecanlanması dikkatlerden kaçmadı.