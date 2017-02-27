Eren Derdiyok: Açıkçası Beşiktaş daha iyi oynuyor

Eren Derdiyok, yayıncı kuruluş BeinSports'un derbi öncesi yayınında açıklamalarda bulundu:

AÇIKÇASI BEŞİKTAŞ DAHA İYİ

''Açıkça söylemek gerekirse Beşiktaş'ın oynadığı futbol ortada. Çok güzel top oynuyorlar. Çok başarılı bir takım. Gökhan (İnler) orada oynadığı için demiyorum. Genel anlamda lige baktığımızda iyi futbol oynayan bir takım. Gerçek bu. Benim eski takımım Kasımpaşa. Toparladı son haftalarda. Başarılı oynuyorlar. Bu iki takımı söyleyeyim.''

CENK TAM BİR GOLCÜ

Cenk Tosun'u nasıl değerlendiriyorsun?

''Cenk gelen fırsatları değerlendiriyor. Tam bir golcü. Tebrik etmek gerekiyor Cenk'i. İyi gidiyor. Umarım devamında da iyi gider sakatsız belasız. En önemlisi de bu zaten.''





KAZANAMAZSAK ŞANSIMIZ ÇOK AZALIR

Beşiktaş maçına seyirciniz önünde çıkıyorsunuz. Sence nasıl sonuçlanır maç?

''Maça taraftarımız önünde çıkıyoruz ama buna gerek olmadan bizim motive olmamız lazım. Fikstür belli, bu maçı almamız şart. Aradaki bağlantıyı koparmamak için. Belli noktadan sonra taraftarın desteği çok önemli. O yüzden bizim için avantaj.''

Kaybederseniz şampiyonluk şansınız zor olur mu?

''Fikstüre baktığımız zaman kaybederse fark 10 puan. Şampiyonluk şansımız baktığımızda çok zor olur. İmkansız değil ama çok zor olur.''