Eren Florya'da çukura düşerek sakatlandı

Galatasaray'da son haftalarda art arda yaşanan sakatlıklar için iki ana sebep gösteriliyordu.

ANTRENMANLAR DEĞİL ÇUKUR

Riekerink’in sezon başı Galatasaray’a gerekli yüklemeyi yapmaması. Futbolcuların fizik olarak zayıf olması ile Tudor’un ağır antrenman yöntemleri ve yüklemeleriyle birlikte sakatlıkların artması.

(Florya'da zeminin son durumu)

Ancak Eren’in sakatlığının altında bambaşka bir gerçek yattığı ortaya çıktı. Florya’daki idman sahası zemininin azizliğine uğrayıp çukura ters basması sonucu sakatlandığı öğrenilirken raporda “Çukura düştü ve sakatlandı” ifadeleri yer aldı.

TUDOR DA ZEMİNDEN ŞİKAYETÇİ

Galatasaray’ın taşınmak adına geri sayıma geçtiği Florya’nın zemininden Igor Tudor’un da şikayetçi olduğu öğrenildi.





Galatasaray yönetimi de sezon ortası olduğu için iyileştirme yapılamayan kötü zemin konusunda herhangi bir adım atamıyor. Sarı kırmızılılar mecburen, gelecek yıl Kemerburgaz’da inşa edilecek olan yeni tesislerin yapılmasını beklemeye geçti.

