Ergin Ataman'ın geleceği belli oldu

Galatasaray Spor Kulübü başkanı Dursun Özbek, son dönemde aldığı kötü sonuçlar, ultrAslan taraftar grubu ile girdiği polemiklerle çok tartışılan Ergin Ataman'la ilgili kararını verdi.

Ajansspor'un haberine göre; UltrAslan taraftar grubunun, kendisine ve deneyimli koça yaptığı protestoları haksız bulan Dursun Özbek, çevresindeki yöneticilere, sezon sonuna kadar hocanın arkasındayım. Sezon sonunda ise bütçe ve hedefler konusunda anlaşırsak kendisiyle devam etmek istiyorum dediği öğrenildi.

ERGİN ATAMAN GERİLİMİ BİTİRMEK İSTİYOR

Ergin Ataman, basın toplantılarında ve medyaya verdiği demeçlerde, kendisini protesto edenleri 'çapulcu' ve 'provokatör' olmakla suçlayan Ergin Ataman, perde arkasında özellikle UltrAslan grubuna aracılarla mesajlar göndererek uzlaşma zemini aradığı yine gelen bilgiler arasında.