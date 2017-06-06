Ergin Ataman Barcelona'ya gidiyor

5 sezondur çalıştırdığı Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı ile sözleşmesi sona eren Ergin Ataman, Avrupa devine imza atmaya hazırlanıyor.

İMZA ATMASI BEKLENİYOR

Uzun süredir ismi Barcelona ile anılan Ataman'ın, kısa süre içinde İspanya'ya gidip, imza atması bekleniyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarda ilk tercihinin Galatasaray'da kalmak olduğunu belirten tecrübeli hoca, yönetimin uzun süredir geri dönüş yapmaması nedeniyle geleceğiyle ilgili kararını verdi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Ataman, geçtiğimiz sezon hedeflerinin uzağında kalan Barcelona ile uzun vadeli bir çalışma planlıyor.

Barça'nın da 51 yaşındaki hocaya en az 3 senelik bir sözleşme önereceği ve transfer için yüksek bir bütçe ayıracağı iddia edildi. Tecrübeli başantrenör, daha önce İtalyan ekipleri Siena ve Bologna'ya çalıştırmıştı.