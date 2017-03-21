Ergin Ataman: Ben Beşiktaş taraftarına ne yaptım

Karşılaşmanın ilk periyodunda istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyleyen Galatasaray Odeabank başantrenörü Ergin Ataman, "Yumuşak başladık ve 28 sayı yedik. Bir türlü normal oyunumuzu oynayamadık. 15, 16 sayı geriye düştükten sonra sertleştik ve oyunu dengeledik. Diğer 3 periyotta daha üstün olduğumuzu söyleyebilirim. Son periyotta McCollum’un iki 3’lük atışı girmeyince, oyunu dengeleyemedik. Sonuçta kaybettik. Tabii diğer bir hususta burada, baktığımız zaman biz daha fazla 2’lik sayı atmışız. 3’lük sayısı aynı ama ev sahibi takım 30 tane faul atmış. 26 Euroleague maçı oynadık ama 30 faul atışına maruz kaldığımızı düşünmüyorum. Hakemler de saha avantajını tamamen ev sahibi takım lehine verince, sonuç istediğimiz gibi olmadı" ifadelerini kullandı.

“BASIN KAOSTAN BESLENİYOR”

Beşiktaş taraftarlarının kendisine gösterdiği tepkinin sebebinin basın olduğunu söyleyen Ergin Ataman, “Ben bu taraftara ne yaptım da bana böyle söylüyorlar. Bunun sebebi basındır. Sizler kaostan besleniyorsunuz. 5 sene önce 3 kupa kazanmışım ben burada. Bu taraftarların böyle yapmasının sebebi sizlerin bu tutumudur” diyerek basın toplantısını tamamladı.