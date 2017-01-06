Ergin Ataman: Efes bizden daha güçlü bir takım

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

OYUNDAN KOPMADIK

Jon Diebler ve Austin Daye'nin performansını eleştiren Ataman, "Diebler ve Daye, hem hücumda hem savunmada fayda sağlamaktan çok zarar verdiler. Böyle olunca da sonuç kaçınılmaz oluyor. Maçın kontrolü rakibimizdeydi ama biz de kopmadık.

BZİDEN DAHA GÜÇLÜ BİR TAKIM

Kritik anlarda farkı 4-5 sayıya kadar gelip hücumda yaptığımız hatalar, boş şutları kaçırmamız, hızlı hücumlar yüzünden bir türlü 4 sayının altına indiremedik. Anadolu Efes bizden daha güçlü bir takım. Geniş bir kadroları var. THY Avrupa Ligi'nde bu tarz maçlar oynamaya devam edeceğiz. İyi oynayanların yanına 2-3 oyuncu daha takviye edersek kazanırız." ifadelerini kullandı.