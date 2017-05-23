Ergin Ataman: Fenerbahçe'yi kutlamıyorum

Galatasaray Odeabank koçu Ergin Ataman, Hürriyet Gazetesi'ne açıklamalar yaptı.

Fenerahçe'nin kademeli olarak bu başarıya ulaştığının altını çizen Ataman şöyle devam etti: "F.Bahçe’nin elde ettiği çok büyük başarı. 3 yıl önce Final Four oynuyor, geçen yıl finalde son anda kaybediyor ve bu senede şampiyon oluyor. Bu, Türk basketbol tarihinin, kulüpler bazında elde ettiği en büyük başarı."





"FENERBAHÇE BİZİ TEBRİK ETMEDİ"

İnsanların sosyal medyada kendisine bazı sorular sorduğunu, bunların arasında Fenerbahçe’yi kutlayıp kutlamadığıyla ilgili soruların ön planda olduğunu belirten Ataman, şunları söyledi: "Bana ‘Kutluyor musun Fenerbahçe’yi’ diye soruyorlar. Hayır, ben kutlamıyorum Fenerbahçe’yi. Onlar da bizi geçen yıl Eurocup Şampiyonu olduğumuzda kutlamadılar. Bu işler karşılıklı. Sonuçta ben bir kutlama mesajı yayınlamadım, onlar da yayınlamamıştı. Ama, onların çok büyük bir başarı kazandığını da belirtmem lazım. Gerçekten de çok anlamlı bir iş yaptılar."