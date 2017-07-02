Ergin Ataman CNN Türk'te gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Takımdan ayrılışından, Eurocup şampiyonluğuna kadar bir çok konuda çarpıcı ifadeler kullandı.

Ergin Ataman G.Saray'dan ayrılık sürecini anlattı İZLE

"SPONSORLORLA BİLE BEN GÖRÜŞTÜM"

Yönetimlerin görevinin şubelere kaynak yaratmak olduğunu vurgulayan Ataman, "Bütçe 4 milyon euroya düşürüldü. Ve bu açıklama biz play-off oynarken açıklandı. Oyuncular o açıklamadan etkilendi. Yönetim olarak karar alsanız da bunu sezon sonu açıklarsınız. Benim için ciddi hayal kırıklığı oldu. Tek başımaydım, yalnız bırakıldım, ihanete uğradım. Takım için sponsorlar ile bile ben görüştüm." diye konuştu.

"KUPA KAZANIRKEN HERKES ORADAYDI"

İşlerin kötüye gittiği zamanlarda kimsenin ortalarda olmadığını kaydeden Ergin Ataman; "EuroCup şampiyonu olduğumuzda herkes salondaydı. Fakat işler biraz kötü gittiğinde kimseyi yanımızda olmadı. Real Madrid gibi bir takımı İstanbul'da 20 sayı farkla mağlup ederken bir grup taraftar benim istifa etmem için tezahürat yaptı." ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK'E ELEŞTİRİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i eleştiren Ergin Ataman, "Başkan Dursun Özbek aldığımız büyük galibiyetler sonrası bile hiç beni aramadı. Her zaman dik durmaya çaba gösterdim. Play-offlar öncesi bir maçta sahadan atıldım. Bunlar olabilir, takımımı korumaya çalıştım. 3 maç ceza verdiler. O dönemde isterdim ki kulübün başkanı salona gelsin. Mesela Aziz Yıldırım ve Fikret Orman sürekli maçlara gidiyor." sözleriyle sitemde bulundu.