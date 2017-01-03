Ergin Ataman: Keşke Dursun Özbek yerine Aysal olsaydı

Bu sezon ligde ve THY Euroleague'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray Odeabank'ın Başantrenörü Ergin Ataman, Hürriyet gazetesinden Ali Naci Küçük'e açıklamalarda bulundu.

"YILDIRIM HERHALDE FEDERASYON BAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK"

-Sizin için ‘Galatasaray ya da Milli Takımı bırakacak’ diyen Aziz Yıldırım, “Obradovic keşke Milli Takımı çalıştırsa” dedi. Ne diyorsunuz?

İroniyle yanıt vereyim: Aziz Yıldırım, F.Bahçe Başkanlığını bırakacağını söylüyordu. Herhalde ilk seçimde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığına aday olacak! Yıldırım’ın gönlünden geçen F.Bahçe’nin hocasının Milli Takım’ı çalıştırması olabilir.

Ama konu Ergin Ataman olduğunda, bu tarz spekülasyonlar ortaya atılıyor. Geçen yıl, “Ya G.Saray’ı ya Milli Takım’ı seçsin. Milli Takım’a oyuncu göndermeyeceğiz” dedi. Bir kulüp başkanının tekelinde değil bu konu. Kararı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verecek. Milli antrenörleri, federasyon belirler.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMAM"

-Bir gün F.Bahçe’yi çalıştırabilir misiniz?

Yok, Ergin Ataman F.Bahçe’yi çalıştıramaz. Ataman, G.Saraylı olduğunu Beşiktaş’ta çalışırken bile belli eden bir antrenör. Ataman yıllarca F.Bahçe’ye ciddi bir rakip olmuş. Son 7 yılda Ataman’ın çalıştırdığı 3 takım şampiyon olmuş hem de F.Bahçe’nin harcadığı paraların 4’te birine. F.Bahçe’nin başında dünyanın en kariyerli koçu var. Ama Obradovic’in F.Bahçe’ye gelmesinin sebebi Ergin Ataman! Bana karşı alabilecekleri en büyük koz olduğu için, Yıldırım Obradovic’i getirdi. Çünkü ondan önce hep kaybettiler.

Ne zaman ki Obradovic geldi, işte o zaman bir denge geldi. İlk senesinde oynanmayan ve 7. maça gelen bir final serisi. Sonra bütçe farklarından dolayı F.Bahçe’nin, G.Saray’a üstünlük kurduğunu söyleyebilirim. Sonuçta, F.Bahçe’ye bir katkım olmuş. Ataman’ı yenmek için Obradovic’i getirdiler, F.Bahçe de Avrupa’nın en büyüklerinden biri haline geldi.

"KEŞKE ÜNAL AYSAL BASKETİ BIRAKMASAYDI"

-Fenerbahçe’nin Ülker ile ortaklığı var. Bu da Galatasaray’ı rekabette arkada bırakıyor sanki?

Keşke G.Saray’ın da bir Ülker’i olsaydı. Eminim ki Ülker gibi büyük müessese sahibi Galatasaraylılar da var. Keşke onlardan biri de takımına sahip çıksaydı. Ya da keşke Ünal Aysal, bu kadar basketbolu severken, başkanlığı bıraksa bile, basketbolu öksüz bırakmasaydı.