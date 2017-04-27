Ergin Ataman: Obradovic'i kıskanıyorum

Galatasaray Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"İDOLÜM OBRADOVİC"

Bir söyleşiye katılan deneyimli isim Ergin Ataman, idolünün Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Koçu Obradovic olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, THY Avrupa Ligi play-off turunun 3. maçında Panathinaikos Superfoods'u yenerek seride durumu 3-0 yapıp üst üste 3. kez Dörtlü Final'e yükseldiğini hatırlattı.

Ataman; "Şu an 4'lü final oynamaya geçen yılın iki finalisti olan CSKA Moskova ve Fenerbahçe hak kazandı. Geçen sezon finalde Fenerbahçe CSKA'ya uzatmada kaybetmişti. Bu sezon rövanşı İstanbul'da alabilecek mi? Otoriteler Fenerbahçe'yi CSKA Moskova'nın önünde gösteriyor." dedi.

"FENERBAHÇE'Yİ KISKANIYORUM"

Basketbol kariyerinde imrenmek diye bir şey olamayacağını söyleyen Ataman, kariyerinde 2 Final Four oynadığını, 2 tane Euro Lig'de 3'üncülük, Euro Cup'da ise iki birincilik kazandığını hatırlattı. Ataman; "Karşınızda Ergin Ataman var ise politik cevap vermez.İşin doğrusunu söyler. Fenerbahçe'yi hem kıskanıyorum hem de takdir ediyorum." dedi.