Ergin Ataman: Sınırı aştın Volkan

Fenerbahçe'nin önceki gün Galatasaray'ı 85-80 yendiği basketbol derbisinin yankıları başka bir boyutta sürüyor.

Maçın ardından Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Volkan Demirel 'in, saha içinde eşlik ettiği şarkı ve bu şarkıya tribünlerden Galatasaray'a yönelik küfür eklenmesi ile Galatasaraylı Göksenin Köksal'ın bildirisi tartışılıyor.

Her Fenerbahçe-Galatasaray maçının odaktaki ismi Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman , salonda yaşananları ve bununla ilgili yorumunu anlatırken ilgi çekici ifadeler kullandı.

İşte Ataman'ın sözleri:

SANKİ EUROLEAGUE ŞAMPİYONU OLDULAR

"Ben, maçın ardından Obradovic ve hakemleri tebrik edip gittim. Bu küfür olayını canlı olarak görmedim. Ancak daha sonra videodan izledik. Tabii ki bu maçta Fenerbahçe'yi zorladık. Onun için de neredeyse Euroleague şampiyonu olmuş gibi sevindiler. Maç bitimi, futbol takımı kaptanlarının görüntüsü bunun kanıtı. Coşkuyu paylaşabilirler. Bağlı bulundukları kulüp için her şeylerini ortaya koyabilirler. Ancak sınırlara dikkat edilmesi gerekiyor. Hassas bir toplumdayız."

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VOLKAN SINIRI AŞTI

"Bence Volkan coşkusunu abartmış ve sınırını da aşmış. Çok da uzatılacak bir şey yok. Bu yeni değil. Geçen maç bitiminde çalınan müziği de unutmadık. (Çalgıcı karısı). O müziği de Volkan çaldırmadı herhalde. Bunun altındaki temel yerlere bakmak lazım. Fanatizm artık öyle boyutlara geldi ki, oyunculara da sıçramaya başladı. Bu çok tehlikeli. Bu fanatizmi yaratan da yönetimler. Ben Volkan'ın bu görüntülerinin bilinçli olduğunu düşünmüyorum. O coşku içinde bilinç altından çıkan bir hareket olarak görüyorum."



