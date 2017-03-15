Ergin Ataman'dan ayrılık açıklaması

Galatasaray Odeabank’la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ergin Ataman, özellikle yurtdışında kendisiyle ilgili çıkan iddialara cevap verdi.

GALATASARAY İLE 5 YIL DAHA

Adı sık sık İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano’yla anılan 51 yaşındaki çalıştırıcı Galatasaray'da kalıp kalmayacağını açıkladı: "A Milli Basketbol Takımı dışında, geçen sezon Eurocup şampiyonluğundan sonra hiçbir kulüple konuşmadım. Milli takımı da ancak kulübümle beraber devam edebileceğimi belirtip kendilerinden gelen 3 yıllık sözleşme teklifini redettim. Bunun dışında benim hedefim G.Saray’da 5 yıl daha devam etmek ancak sezon sonu kontratım bitiyor. Kulübüm benimle devam etmek istemezse o zaman Avrupa’dan gelecek en iyi teklifi değerlendirirrim. Ama şu ana kadar böyle bir teklif de görüşme de olmadı. EA7 Olimpia Milano konusunda da Milano’ya şimdiye kadar sadece tatile gittim. Yani onlarla da şimdiye kadar herhangi bir görüşme içersinde yer almadım."