Ergin Ataman'dan Dursun Özbek'e cevap

Galatasaray Odeabank eski koçu Ergin Ataman, Dursun Özbek'in "Ataman'ın Galatasaray'da ücretsiz çalışırım ifadesi yanlış bir ifade. Herkes bugüne kadar ücretini almıştır, bundan sonra da alır" sölerine cevap verdi.

"UMARIM BORÇLARINI ÖDERLER"

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Ataman, "Doğru ve yanlışların takdirini Galatasaray taraftarı, kongresi ve spor kamuoyu verir. Umarım 1 yıldır olan borçlarını ve son 3 aylık maaşımı öderler" dedi.