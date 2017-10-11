Ergün Penbe: Arda Galatasaray'a dönmek istiyor

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğinde Antalya'da 8-10 Ocak'ta düzenlenecek UEFA Pro Lisans Antrenörler Gelişim Semineri ile Futbol Endüstrisi Forum ve Sergisi'nin (FIFEX) tanıtım toplantısı yapıldı.

Aksu Kemerağzı'ndaki toplantıya katılan teknik direktör Ergün Penbe, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

G.SARAY'A DÖNMEK İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM

Gazetecilerin 'Arda'nın Barcelona'dan başka takıma transferini bekliyor musunuz?' sorusu üzerine Penbe, şunları kaydetti: "Söylentiler var. Bir kızı herkes ister bir kişi alır. Bakalım Arda'yı kim alacak. Tabii ki Arda Galatasaray'ı çok seviyor. Galatasaray'a dönmek istediğini de biliyorum. Gelirse iyi mi olur kötü mü olur, bilemeyiz. Ama Arda, Galatasaray'ın çıkardığı yıldızlardan, değerlerden. Galatasaray için canını verebilecek oyunculardan. Gelirse de en iyi şekilde hizmet edeceğini, performansının üzerine katlayacağına inanıyorum ben. Galatasaray'a gelirse seyirci desteği iyi olursa, patlama yapabilecek Arda'yı görebiliriz. Ama dediğim gibi gelmeden tepkiler, istemiyorum gibi durumlar çıkarsa futbolcuyu üzer performansını etkiler." Gazetecilerin 'Arda yuvaya dönecek mi?' sorusuna ise Penbe gülümseyerek, "Olabilir. Türk futbolunda neler olmuyor, olabilir" dedi.