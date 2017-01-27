Ergün Penbe ilk idmanına çıktı

Mesudiye sahasındaki ilk antrenmana katılan Ergün Penbe’nin oyuncularla şakalaşması, daha ilk dakikalardan takıma ısındığını gösterdi.

TAKIMI EN İYİ YERE GETİRECEĞİZ

Ergün Penbe, “Ayağımızın tozuyla geldik ve ilk idmanımıza çıktık. İntibalar güzel. Çocukların neşesi yerinde. Hava soğuk olmasına rağmen tempolu bir antrenman oldu. Hepsi çok hevesli. Yeni bir ekibe, yeni bir şehre geldik. İnegölspor’da başarılı olmaya geldik. Bunun bir süreci var. Her şey kolay olmuyor. Önümüzde çok önemli Tuzla ve Ankaragücü maçı var. Bunlardan puan bekliyoruz.

Önemli olan iki maça iyi hazırlanıp, iki maçtan da iyi neticeler almak istiyoruz. Bu maçlardan iyi neticeler alırsak, önümüzde kalan sonraki 13 maç içinde kafamızda belli sorular oluşmaya başlayacaktır. İki maça çok önem veriyoruz. Ekibimizle beraber kalan 15 maçta İnegölspor’u en iyi noktaya getirmek ve temsil etmek için mücadele vereceğiz” dedi.