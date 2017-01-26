Ergün Penbe İnegölspor'un başına geçti

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından İnegölspor, teknik direktör olarak takımın başına Ergün Penbe'yi geçirdi.

1.5 YILLIĞINA ANLAŞTI

İnegölspor Kulübü Başkanı Timur Erezsarı, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Ergün Penbe ile 1,5 yıllığına anlaştıklarını belirtti.

ZORU BAŞARACAĞIZ

Teknik direktör Ergün Penbe ise iyi bir kulübe geldiğini ifade etti.

Uzunca bir süre ara verdiğini, onun heyecanı ve coşkusunu yaşadığını anlatan Penbe, "İyi bir kulübe geldiğimi düşünüyorum. Başkanım ve ekibine teşekkür etmek istiyorum, bana güvenip takımı bana teslim ettikleri için. Elimizden geldiğince çalışıp ekibi iyi yerlere getirmek istiyoruz. Zoru başarmak istiyoruz. Üç puanlı sistemde her şey olabilir." şeklinde görüşlerini aktardı.