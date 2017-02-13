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Erhun Öztümer 30 metreden attı - İZLE

İngiltere Lig 1 ekibi Walsall'da forma giyen ve Türk 'Messi' diye anılan Erhun Öztümer harika gol bir gol attı.

Erhun Öztümer 30 metreden attı - İZLE
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İngiltere Champıonshıp'de Bolton ile Walsall arasında oynanan mücadelede, Türk asıllı oyuncu Erhun Öztümer futbolseverlere harika bir gol izletti.

30 METREDEN KALECİYİ AVLADI

Karşılaşmaya Walsall takımı oldukça etkili başladı ve 4. dakikada "Türk Messi" diye anılan Erhun'la golü buldu.

Rakipten seken topu önüne alan Türk Messi, kaleciyi açıkta görünce alışık olduğu vuruşlardan birini yaparak 30 metreden kaleciyi avladı.

Daha önceki maçlarında da uzaktan goller atan Erhun Öztümer, bu golüyle de Walsall seyircisi tarafından ayakta alkışlandı.

Erhun Öztümer 30 metreden attı - İZLE

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