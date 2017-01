Erkan Zengin: Eskişehirspor benim milli takımım

Sezon başında yeniden Eskişehirspor'a transfer olan Erkan Zengin, takımın kamp yaptığı Antalya Belek Turizm Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

"BENİM MİLLİ TAKIMIM ESKİŞEHİRSPOR"

Eskişehirspor'a, İsveç Milli Takımı'na seçilemeyeceğini bilerek transfer olduğunu hatırlatan deneyimli futbolcu, şöyle konuştu: "Benim buraya transferimin milli takıma zarar vereceğini biliyordum. Bir alt lige indiğim, Eskişehirspor'a geldiğim için beni seçmeyeceklerini kadroya almayacaklarını söylediler. Bunu İsveç Milli Takımı'nın hocası ile de konuştum ama böyle bir karar aldılar. Bundan sonra benim milli takımım Eskişehirspor. Şu anda milli takımı düşünecek zamanım yok. Bütün zamanımı, her şeyimi Eskişehirspor'a verdim. Çağırırlar, çağırmazlar, şu an hiçbir şey umurumda değil. Üst lige çıkınca her yerde oynarım, sıkıntı yok."





İBO'YU (ZLATAN IBRAHIMOVIC) FAZLA KONUŞMAYA GEREK YOK

Erkan Zengin, Manchester United ile başarılı bir sezon geçiren yakın dostu Zlatan Ibrahimovic'in, "50 yaşına kadar futbol oynarım." açıklaması ile ilgili olarak ise "Zlatan'ın gittiği her takım şampiyon oluyor ya da o gol kralı oluyor. İbo'yu fazla konuşmaya gerek yok. Öylesine demiştir, 50 değil ama 5 sene daha rahat oynar. Vücut yapısı çok fit." yorumunda bulundu.