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Erkek voleybolda şampiyon Türkiye

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, finalde Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Erkek voleybolda şampiyon Türkiye
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Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'ndaki final müsabakasında Türkiye ile Ukrayna karşı karşıya geldi.

MİLLİLERDEN BÜYÜK BAŞARI

Avrupa ve dünya şampiyonu unvanıyla bu organizasyona katılan ay-yıldızlılar, müsabakayı 25-22, 25-21 ve 25-23'lük setler sonucunda kazanarak altın madalyayı elde etti.

TARAFTARDAN DESTEK

Öte yandan karşılaşmanın üçüncü setinde, skor 14-14 berabere iken Ukrayna, hakem kararlarını protesto ederek sahadan çekildi. Yaklaşık 7 dakika duran müsabaka, Ukraynalı antrenör ve yöneticilerin ikna edilmesinin ardından kaldığı yerden devam etti.

Tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Erkek Milli Voleybol Takımı'na maç boyunca destekte bulundu.

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