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Erkekler CEV Kupası'nı Tours kazandı

Fransa temsilcisi Tours, altın sete götürdüğü mücadeleyi kazanarak organizasyondaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

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Voleybol Erkekler CEV Kupası finali rövanşında ev sahibi Fransa'nın Tours takımı, normal süresi 3-1 üstünlüğüyle sonuçlanan mücadelenin ardından altın seti de alarak İtalya'nın Diatec Trentino ekibini eledi ve kupaya uzandı.

Fransa'nın Trento kentinde Robert Grenon Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmayı ev sahibi Tours 31-29, 22-25, 25-22 ve 25-23'lik setlerle 3-1 kazandı.

İlk maçı deplasmanda 3-0 kaybetmesine rağmen elde ettiği bu skorla rövanşı altın sete taşıyan Tours, maçın bu bölümünü de 15-13 önde kapatarak şampiyonluğa uzandı.

Daha önce bir kez CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Fransa temsilcisi Tours, CEV Kupası'ndan ise ilk kez zaferle ayrıldı.



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