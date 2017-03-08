Errick McCollum yeniden Galatasaray'da

Galatasaray Odeabank, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde yaklaşan play-off'lar öncesi Errick McCollum'u renklerine bağladı.
ABD'li yıldız oyuncu BSL'de Galatasaray'ın şampiyonluğu için mücadele edecek. Yarın İstanbul'a gelecek olan Errick McCollum anlaşma sağlanmasının ardından 12 Mart'ta Abdi İpekçi'de oynanacak lig maçında oynayabilecek.
McCollum, Galatasaray'ın Eurocup’ta zafere ulaştığı 2015-16 yılında sezonun En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilmişti. Kupada maç başına 22 verimlilik puanıyla oynayan 29 yaşındaki oyuncu, 18,7 sayı, 4,4 ribaunt, 3,7 asist ortalamaları yakaladı.