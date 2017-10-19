Ersan 6 sayı attı Atlanta kazandı

NBA'de milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Atlanta Hawks, konuk olduğu Dallas Mavericks'i 117-111 yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Hawks'ta Dennis Schroder 28, Marco Belinelli 20, John Collins 14 sayı kaydetti. Maça ilk 5'te başlayan İlyasova ise 6 sayı, 6 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Mavericks'te Dennis Smith Jr. 16 sayı ve 10 asist, Nerlens Noel ise 16 sayı ve 11 ribauntla double-double yaptı.

NBA’de gecenin diğer sonuçları:

Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 102-90

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 140-131

Orlando Magic-Miami Heat: 116-109

Washington Wizards-Philadelphia Sixers: 120-115

Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 100-108

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 103-91

Utah Jazz-Denver Nuggets: 106-96

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 107-99

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 76-124

Sacramento Kings-Houston Rockets: 100-105