Ersan double-double yaptı Philadelphia kazandı

Ersan İlyasova'nın "double-double" yaptığı maçta Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets'ı 2 sayı farkla yendi.

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Ersan double-double yaptı Philadelphia kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers ile Denver Nuggets karşılaştı.

ERSAN DOUBLE-DOUBLE YAPTI

NBA'e 10 maçla devam edildi. Başa baş geçen yılın son mücadelesinde Philadelphia 76ers, Pepsi Center'da konuğu olduğu Denver Nuggets'ı 124-122'yle geçti.

Sezonun 8'inci galibiyetini alan Philadelphia 76ers'da 23 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yapan Ersan İlyasova ile 23 sayı üreten Joel Embiid takımına galibiyeti getirdi.

Nuggets'ta Nikola Jokic 25, Emmanuel Mudiay ise 22 sayıyla mücadele etse de takımının 19. mağlubiyetine engel olamadı.

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