Ersan double-double yaptı Philadelphia kazandı

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2016 yılında atılan ne güzel frikik golleri

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Ronda Rousey 48 saniye'de nakavt oldu

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1 Zorya açıkladı Karavaev Fenerbahçe'de Zorya Luhansk, Oleksandr Karavaev'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı.

2 En çok izlenen video Emre Mor'un slalomları - İZLE Türk futboluna milli takımlar düzeyinde Emre Mor damga vururken genç yıldızın videosu da en çok izlenen spor videosu oldu.

3 Arda Burak ve Selçuk kulüp satın alıyorlar Ümit Davala, Cihan Haspolatlı, Yıldıray ve Hamit Altıntop'un Tuzlaspor'u almasından sonra Arda, Burak ve Selçuk da Pendikspor'u alıyor.

4 Futbolda 2016 yılında yaşanan olaylar Beşiktaş'ın şampiyonluğu, Galatasaray'ın ceza alması, Portekiz'in şampiyonluğu futbolda 2016 yılının gelişmeleri..

5 Quaresma isyan etti: Türkler bana pas atmıyor Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Şenol Güneş'e Olcay ve Oğuzhan'ın kendisine pas atmadığını söyledi.

6 2016 yılının unutulmaz golleri - İZLE 2016 yılında düzenlenen; EURO 2016, Copa America, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde birbirinden güzel goller atıldı.

7 Ronda Rousey 48 saniyede nakavt oldu - İZLE Amanda Nunes, milyonlarca takipçisi ve hayranı olan Ronda Rousey'i, 48 saniyede nakavt etti.

8 2016'da spor camiasında hayatını kaybedenler 2016 yılı sporda önemli kayıpların yaşandığı bir yıl oldu.

9 Valencia'da Prandelli dönemi bitti İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Valencia'da teknik direktör Cesare Prandelli görevinden istifa etti.