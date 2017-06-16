Ersan Gülüm Çin'e gitti

Beşiktaş, geçen sezon Çin'e gönderdiği Ersan Gülüm'ü devre arasında 6 aylığına kiralamıştı.

ÇİN KULÜBÜYLE GÖRÜŞMEYE GİTTİ

Sözleşmesi sona eren tecrübeli yıldıza, siyah-beyazlı yönetim, 'Bonservisini bedavaya alabilirsen, önümüzdeki yıl devam edebiliriz' şartını koydu. Ersan da Türkiye'ye kesin dönüş için Çin'de kulübüyle görüşmelere başladı.

Bu arada 6 ay boyunca maçlarda hiç süre almayan Ersan, sadece idmanlara çıkarak 400 bin Euro kazandı.

ARAS'A 3 TALİP VAR

Beşiktaş'ın kiralık olarak göndermeyi düşündüğü oyunculardan Aras Özbiliz'e, lige yeni çıkan takımların yanı sıra üç Süper Lig ekibinin de talip olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim, kiralık transferlerde oyuncunun tüm maaşını yeni kulübünün ödemesini istiyor.