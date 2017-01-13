Ersan Gülüm'ün Beşiktaş'a maliyeti belli oldu

Beşiktaş, eski stoperi Ersan Adem Gülüm'ü Hebei China Fortune'dan iki yıllığına kiraladı.

ÜCRETİNİN BİR KISMINI ÇİN KULÜBÜ KARŞILAYACAK

Beşiktaş, stoper mevkiine Mitrovic'den sonra bir takviye daha yaptı. Siyahbeyazlılar, geçen yılın Şubat ayında 7 milyon Euro'ya Hebei China Fortune'a sattığı Ersan Adem Gülüm'ü iki yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Hebei'ye kiralama bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, oyuncuya ise Çin'e gitmeden önce aldığı ücreti verecek. Yıldız futbolcu, sezon başına 1 milyon 550 bin Euro'dan toplamda 3 milyon 100 bin Euro kazanacak. Bu ücretin büyük kısmını da Çin temsilcisi karşılayacak.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEDİ

Ersan Gülüm'ün Çin kulübüyle olan sözleşmesi ise 1 Ocak 2019 tarihinde sona erecek. Futbolcunun ücret maliyetinden kurtulmak isteyen Hebei'nin mukavelede bulunan +1 yıllık opsiyon maddesini kullanmayı düşünmediği belirtildi.

Gelişmeler bu yönde olursa, Beşiktaş, Ersan'ın kiralık sözleşmesi bittiği anda bonservisini bedelsiz olarak alabilecek. 29 yaşındaki tecrübeli stoperin önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor.