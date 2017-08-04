Ersan İlyasova EuroBasket'te yer almayacak

Ev sahibi ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğu 2017 EuroBasket'e sayılı günler kala, milli takımın önemli isimlerinden Ersan İlyasova sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla turnuvaya gelmeyeceğini belirtti.

DİNLENMEK İSTEDİ

Kariyerini Atlanta Hawks'ta sürdüren 30 yaşındaki basketbolcu, NBA'de geçirdiği yorucu bir sezonun ardından dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu belirterek “2006 yılından bu yana Basketbol Milli Takımı formasını gururla taşımaktayım. Takım arkadaşlarımla beraber birçok güzel başarıya imza attık. Ancak bu sene çok yorucu bir sezon geçirdim ve NBA’de uzun süre belirsizliklerle dolu bir süreç geçirdim. Fiziken ve psikolojik olarak milli takımımıza katkı sağlayabilecek bir durumda değilim. Bu sebeplerden dolayı milli takıma katılamama ihtimalim hakkında federasyonla son aylarda birçok görüşmemiz oldu. Bu vesileyle üzülerek belirtmek isterim ki, bu yaz milli takımımızda yer alamayacağım. Milli takımımızı bu şampiyonada gönülden destekliyor ve takip ediyor olacağım.” ifadelerini kullandı.