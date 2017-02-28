Ersan İlyasovalı Hawks kazandı

NBA'e 7 maçla devam edildi. Boston Celtics'e konuk olan Atlanta Hawks, rakibini 16 sayı farkla yendi.
Ersan İlyasova'nın üçüncü kez Hawks formasıyla çıktığı maçta, milli basketbolcu 7 sayı, 4 ribaunt ve bir asistlik performans sergiledi. Hawks'ta Dennis Schroder 21, Dwight Howard ve Paul Millsap 17'şer sayıyla galibiyete katkı sağladılar.
Doğu Konferansı'nın ikincisi Celtics'te ise Isaiah Thomas 19 sayı, Marcus Smart 16 sayı ve Jaylen Brown'ın 15 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'de yarın 6 maç oynanacak.
SONUÇLAR
Boston Celtics-Atlanta Hawks: 98-114
New York Knicks-Toronto Raptors: 91-92
Philadelphia 76ers-Golden State Warriors: 108-119
Houston Rockets-Indiana Pacers: 108-117
Dallas Mavericks-Miami Heat: 96-89
Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 102-95
Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 88-102