Ersan İlyasovalı Hawks kazandı

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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

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Enes Ünal gol atmaya devam ediyor

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Yetenekleri ile büyüleyen çocuklar

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Fatih Altaylı: Dursun Özbek G.Saray'a tecavüz etti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 1-0 kazanılan Galatasaray derbisinin ardından büyük ilgi gören bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'a attığı golle takımına 3 puanı getiren isim olan Talisca, ''Her şey yolunda giderse başkanımız bonservisimi alır'' dedi.

Kulübün arsalarını sattığı için Dursun Özbek'i eleştiren Fatih Altaylı, ''Cebinden 20 milyon lira verdiği G.Saray'a tecavüz etti'' dedi.

Fatih Altaylı: Dursun Özbek G.Saray'a tecavüz etti

Kasımpaşa yenilgisi sonrası Bursasporlu taraftarlar tarafından tartaklanan kaleci Harun Tekin'in ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Avrupa'dan elenen ligde ise şampiyonluk yarışının dışında kalan Fenerbahçe'de takımın tecrübeli ismi Mehmet Topal arkadaşlarını eleştirdi.

Mehmet isyan etti: Yeter artık kaçmayın

Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluk yarışında büyük avantaj sağlayan Beşiktaş'ta borsada da yüzler gülüyor...

Kartal borsada da uçuyor

1 Barcelona'nın genç yeteneği muazzam bir gol attı - İZLE Jordi Mboula, UEFA Gençlik Ligi'nde oynanan Barcelona-Borussia Dortmund maçında attığı jeneriklik golle izleyenleri mest etti.

2 Advocaat'ın isyanı: Ben ömrümde böyle bir başkan görmedim Dick Advocaat, Aziz Yıldırım'ın aldığı kararların tam tersini uyguladığını söyledi.

3 Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Osmanlıspor'u eleyen Olympiakos oldu.

4 Volkan Demirel: Türkiye'de başka takımda oynamam Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, kulübün kendisini istememesi durumunda kariyerine Avrupa'da devam edeceğini söyledi.

5 Fenerbahçe'den Hamza Hamzaoğlu atağı Advocaat ile yolları ayırmayı planlayan F.Bahçe yönetimi, bir süredir boşta olan Hamza Hamzaoğlu'na teklif yapmaya hazırlanıyor.

6 Advocaat'tan muhabire fırça: Sen bir yalancısın Dick Advocaat, tazminatını almak için istifa etmediğini ima eden muhabire sert bir dille cevap verdi.

7 Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 1-0 kazanılan Galatasaray derbisinin ardından büyük ilgi gören bir paylaşım yaptı.

8 Beşiktaş Şenol Güneş ile sözleşme uzatıyor Beşiktaş yönetimi, geçen yıl takımı şampiyon yapan Şenol Güneş'e 4 yıllık yeni sözleşme önerecek.

9 Aziz Yıldırım'ın yerine Mahmut Uslu başkan olacak Aziz Yıldırım'ın baskılara dayanamayıp salı günü istifasını sunacağı ve Mahmut Uslu'nun geçici olarak başkanlığa getirileceği öğrenildi.