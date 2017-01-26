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Ersan'dan Bucks'a 17 sayı

NBA'de Philadelphia 76ers'in Milwaukee Bucks'ı 114-109 yendiği maçta Ersan 17 sayı, 9 ribaund ile oynadı.

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Ersan'dan Bucks'a 17 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Ersan İlyasova'nın 17 sayı attığı maçta Milwaukee Bucks'ı deplasmanda 114-109 yendi.

NOEL'DEN DOUBLE-DOUBLE

Doğu Konferansı 12'ncisi Philadelphia, BMO Harris Bradley Center'da konuk olduğu Milwaukee'yi 114-109 mağlup ederek 17. galibiyetine ulaştı. Gerald Henderson'ın 20, Dario Saric'in 17 sayı attığı Philadelphia'da, Nerlens Noel 16 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.

ERSAN'DAN 17 SAYI 9 RİBAUND

Konuk takımda milli basketbolcu Ersan İlyasova, 26 dakika süre aldığı maçı 17 sayı, 9 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings: 112-116 (uzatmada)

Boston Celtics-Houston Rockets: 120-109

Brooklyn Nets-Miami Heat: 106-109

Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 114-119

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 109-114

Memphis Grizzlies-Toronto Raptors: 101-99

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 105-114

Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 103-113

Dallas Mavericks-New York Knicks: 103-95

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 105-98

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