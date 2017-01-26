Ersan'dan Bucks'a 17 sayı

Hem kasap hem futbolcu

Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanşında deplasmanda Celta de Vigo ile 2-2 berabere kalarak kupaya veda etti.

Ortadoğu'nun altı ülkesinde, eflatun-beyazlı ekibin ürünlerinde bulunan kulüp logosunda değişiklik yapılması kabul edildi.

Yönetici, futbolcu, teknik adam ve hakemlerin FETÖ bağlantısı ve 2012'deki olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de soruşturma kapsamında.

Galatasaray yönetimi, 2018 yılında sözleşmesi sona erecek olan Muslera'nın kontratını 5 yıl daha uzatmak için görüşmelere başladı.

Büyükşehir Gaziantepspor A2 takımı tarihe geçecek ilginç bir gol yedi.

Beşiktaş yönetimi, toplam 100 milyon TL'ye sattığı Demba Ba, Ersan ve Atınç'ı bedavaya geri alarak büyük bir yöneticilik başarısı gösterdi.

Bundesliga kulübü Darmstadt, ''radikal İslamcı'' olarak nitelendirdiği Tunuslu futbolcusu Ben Hatira'yı takımdan kovdu.

1 Beşiktaş Demba Ba'ya maaş vermeyecek Beşiktaş yönetimi, 6 aylığına kiraladığı Demba Ba için ne kulübüne ne de kendisine tek kuruş para ödemeyecek.

2 Levent Nazifoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya sert cevap Levent Nazifoğlu, kendisi hakkında ağır eleştirilerde bulunan Fatih Altaylı'ya ''Kucaktan kucağa oturan bir adamsın'' diyerek cevap verdi.

3 Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor Beşiktaş, Çin'e sattığı eski golcüsü Demba Ba'yı yeniden kadrosuna katıyor.

4 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a bir teklif daha Fenerbahçe, mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici için Trabzonspor'a 2.5 milyon Euro teklif etti.

5 Galatasaray'dan Tolgay Arslan atağı Başta Selçuk İnan olmak üzere orta sahadaki futbolculardan memnun olmayan yönetim, Tolgay Arslan'ı transfer etmek için harekete geçti.

6 Van Basten: Ofsaytı kaldırmak için öneride bulundum FIFA Teknik Sorumlusu Marco van Basten, hazırladığı önergede ofsayt ve birçok kuralın kalkması gerektiğini söyledi.

7 Galatasaray'da Selçuk'un yerine alınacak isim belli oldu Galatasaray yönetimi, formu git gide düşen Selçuk İnan'ın yerine Hoffenheim forması giyen Kerem Demirbay'ı transfer etmeyi planlıyor.

8 F.Bahçe Volkan Demirel'den sonraki kalecisini buldu Fenerbahçe yönetimi, Kayseri Erciyesspor'un 16 yaşındaki yetenekli kalecisi Caner Yurdakul'u transfer etmek için girişimlere başladı.

9 Sosa F.Bahçe'nin 60 milyonluk teklifini reddetti Fenerbahçe'nin Sosa'ya 2.5 yıl için 60 milyon lira önerdiği ancak yıldız futbolcunun terör korkusu nedeniyle teklifi reddettiği öğrenildi.