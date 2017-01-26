Ersan'dan Bucks'a 17 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Ersan İlyasova'nın 17 sayı attığı maçta Milwaukee Bucks'ı deplasmanda 114-109 yendi.
NOEL'DEN DOUBLE-DOUBLE
Doğu Konferansı 12'ncisi Philadelphia, BMO Harris Bradley Center'da konuk olduğu Milwaukee'yi 114-109 mağlup ederek 17. galibiyetine ulaştı. Gerald Henderson'ın 20, Dario Saric'in 17 sayı attığı Philadelphia'da, Nerlens Noel 16 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.
ERSAN'DAN 17 SAYI 9 RİBAUND
Konuk takımda milli basketbolcu Ersan İlyasova, 26 dakika süre aldığı maçı 17 sayı, 9 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı.
SONUÇLAR
Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings: 112-116 (uzatmada)
Boston Celtics-Houston Rockets: 120-109
Brooklyn Nets-Miami Heat: 106-109
Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 114-119
Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 109-114
Memphis Grizzlies-Toronto Raptors: 101-99
New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 105-114
Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 103-113
Dallas Mavericks-New York Knicks: 103-95
Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 105-98