Ersan'dan galibiyete 10 sayılık katkı

Son haftalardaki çıkışını Clippers karşısında da sürdüren 76ers'ta Ersan İlyasova 10 sayıyla takımına katkı sağladı.

GALİBİYETE KATKI SAĞLADI

Joel Embiid ve Jahlil Okafor'un sakatlıkları yüzünden forma giyemediği 76ers'ta Nerlens Noel 19, Richaun Holmes 18, Dario Saric ise 16 sayıyla galibiyette önemli rol pay sahibi oldu. Ersan İlyasova da maçı 10 sayı ve 5 ribauntla tamamlayarak takımının galibiyetine katkı sağladı.

Clippers'ta Jamal Crawford'ın 27, J.J. Redick'in 22 ve Austin Rivers'ın 20 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi. DeAndre Jordan'ı 10 sayı ve 20 ribauntla tamamladığı maçta, sakatlıktan dönen Blake Griffin de 12 sayı ve 11 ribaunda imza attı.