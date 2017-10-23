Ersan'dan Nets potasına 9 sayı

Brooklyn Nets'te Allen Crabbe 20 sayı, 5 ribaunt, Demarre Carroll 17 sayı, D'Angelo Russell 16 sayı, 10 asist, 7 ribaunt ve Caris LeVert 16 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı.

Hawks cephesinde Marco Belinelli'nin 19 sayı, John Collins'in 14 sayı, 13 ribaunt ve Dennis Schroder 17 sayı, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

PELICANS'TAN İLK GALİBİYET

Günün son maçında ise New Orleans Pelicans, konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 119-112 mağlup etti. Pelicans'ta Anthony Davis 27 sayı, 17 ribaunt, 4 top çalma, 3 blok, DeMarcus Cousins da 22 sayı, 11 ribaunt, 8 asistle double double'a imza attı. NBA'e 8 maçla devam edilecek.