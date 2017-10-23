Rakibiyle çarpışan Ersan'ın ciğeri delindi

Maçtan sonra kaburgasının kırılıp akciğerinde yaralanmaya yol açtığı anlaşılan ve acil servise kaldırılan Ersan, birkaç hafta oynayamayacak.

Kariyerini Avustralya'da Adelaide United'da sürdüren milli stoper Ersan Gülüm'ün son maçtaki fedakarlığı acil servis kaldırılmasıyla sonuçlandı. Adleaide Oval Stadı'nda Melbourne Victory ile 2-2 berabere kaldıkları maçın 78. dakikasında sakatlanan Ersan, oynamaya devam etti.

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KABURGASI KIRILDI

Maçın ardından yapılan kontrollerde Ersan'ın kaburgalarında kırık ve bunun sonucunda pneumothoraks (akciğer yaralanması) belirlendi. Wakefield Hastanesi'nde acil servis kaldırılan Ersan'ın antrenmanlara dönmesinin bile birkaç hafta süreceği açıklandı. Adelaide United Futbol Genel Menajeri Ante Kovacevic, "Ersan hastanede iki gün geçirdi. Solunum sistemi uzmanlarının gözetiminde... Ancak onların onayından sonra aramıza katılabilir. Bunun da birkaç hafta alabileceğini öngörüyoruz" dedi.