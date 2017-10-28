Ersan'lı Hawks dibe vurdu

Sezona iyi başlangıç yapamayan iki takımın mücadelesinde Denver Nuggets, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 105-100 mağlup etti.

ERSAN 7 SAYIYLA OYNADI

Nuggets'ta Nikola Jokic 18 sayı ve 15 ribaunt, Will Barton ve Gary Harris 18'er sayı, Paul Millsap ve Emmanuel Mudiay 16'şar sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Altı maç sonunda tek galibiyeti bulunan ve Doğu Konferansı'nda son sıraya gerileyen Hawks'ta maça ilk 5'te başlayan milli basketbolcu Ersan İlyasova 7 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla oynadı. Dennis Schroder 20, Taurean Prince 19, Marco Belinelli 15 sayıyla mücadele etse de galibiyet için yeterli olmadı.