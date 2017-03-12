Ersanlı Hawks seriye bağladı

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks, FedEx Forum'da konuk olduğu Memphis Grizzlies'ı 107-90 yenerek art arda 3. olmak üzere sezonun 37. galibiyetine ulaştı.
ERSAN 9 SAYI ATTI
Doğu Konferansı 5'incisi Hawks'ta Taurean Prince 17, Dennis Schröder ve Paul Millsap 16'şar sayı attı.
Ersan İlyasova ise 17 dakika süre aldığı karşılaşmayı 9 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı. Arka arkaya 5. mağlubiyetini yaşayan Batı Konferansı 7'ncisi Grizzlies'ta JaMychal Green 20, Mike Conley 16 sayı üretti.