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Ersanlı Hawks seriye bağladı

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks, Memphis Grizzlies'ı 107-90 yendi.

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Ersanlı Hawks seriye bağladı

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks, FedEx Forum'da konuk olduğu Memphis Grizzlies'ı 107-90 yenerek art arda 3. olmak üzere sezonun 37. galibiyetine ulaştı.

ERSAN 9 SAYI ATTI

Doğu Konferansı 5'incisi Hawks'ta Taurean Prince 17, Dennis Schröder ve Paul Millsap 16'şar sayı attı.

Ersan İlyasova ise 17 dakika süre aldığı karşılaşmayı 9 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı. Arka arkaya 5. mağlubiyetini yaşayan Batı Konferansı 7'ncisi Grizzlies'ta JaMychal Green 20, Mike Conley 16 sayı üretti.

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