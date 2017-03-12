Ersanlı Hawks seriye bağladı

Profesyonel anlamda en yaşlı futbolcu unvanına sahip olan 50 yaşındaki Miura, attığı golle takımı Yokohama'ya galibiyeti getirdi.

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Beşiktaş Oğuzhan'ın değerini belirledi

Beşiktaş, Avrupalı kulüplerin takibinde olan Oğuzhan Özyakup ile sözleşme uzatarak serbest kalma maddesini en az 20 milyon Euro yapacak.