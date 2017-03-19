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Ersan'lı Hawks yine yenildi

Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks, sahasında Portland Trail Blazers'a 113-97 yenildi.

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Ersan'lı Hawks yine yenildi

Bu sezon Doğu Konferansı'nda çok iyi sonuçlar alamayan Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers'ı ağırladı.

ERSAN'IN 23 SAYISI YETMEDİ

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı 5'incisi Hawks'ın Portland Trail Blazers'ı ağırladığı maça ilk 5'te başlayıp 27 dakika süre alan ve takımının en skoreri olan Ersan İlyasova, 23 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma, 1 blokluk performans sergiledi.

Philips Arena'da konuk ettiği rakibi karşısında bu sezon 69. maçında 32. yenilgisini yaşayan Hawks'ta Tim Hardaway Jr 22, Dwight Howard 14, Kent Bazemore 12 sayı attı.

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