Ersun Yanal: 10 kişiyle iyi mücadele verdik

Ersun Yanal, "Sezon başından bu yana takım olmak için ortaya koyduğu mücadele var. Bazı şeyler kolay olmuyor. Geçmişten kalanları bir anda silmek kolay olmuyor. Bugün alınan galibiyet sonrası ayağa kalktık denemez. Taraftarların tepkisine değil, takım olmaya çalışan bizlere destek olmalarını bekliyoruz. Bazı şeyler kolay olmuyor. Bize güvenmelerini istiyoruz. Genç oyuncuları kazandık. Güçlü takımla oynadık. Sahasında başarılı takım karşısında 10 kaldık. Savunup atak bulmamız önemliydi. Jorqueara'ya pozisyon verdik. Rakibimize başka pozisyon vermedik. Oyuncularımı kutluyorum. Yenilerimiz verimli demek zor. Takımın içinde mücadele ederek oynayanlarla devam edeceğiz. Hedefe ulaşacak takım yaratmak istiyoruz" diye konuştu.

MEHMET EKİCİ'NİN DURUMU

Yanal basın mensuplarının sorularını ise şöyle yanıtladı:

"Mehmet'in bazı problemleri var. Başkanımızın bunu biran önce çözmesi gerekiyor. Yeni takım yaratıyoruz. Takım kuruyoruz. Beraber olacaklara ihtiyacımız var. Mehmet'in durumu birkaç günde belirginleşir. Bizimle olacaklarla çıkıp kazandık. Yusuf Yazıcı, Castillo gibi oyuncuların katkılarını olumlu sinyaller aldım. Mehmet konusunda başkanımız açıklama yapacaktır. Hedefimiz iyi katık kurmak, maçları kazanmak. Olcay takıma önemli katkılar koyacaktır. Tam zamanında bize geldiğini düşünüyorum. Yusuf gibi oyunculardan beklentimiz büyüktür. Sadece 1-2 maç oynadı. Önünde uzun zaman var. Trabzon'a katkısı olacaktır."