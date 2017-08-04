Ersun Yanal: Ben taraftardan daha çok istiyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın 50. yılıyla ilgili açıklama yaptı.

BEN TARFTARDAN DAHA ÇOK İSTİYORUM

Teknik Direktör Ersun Yanal, ligin çok çekişmeli geçeceğini ifade ederek "Çok çekişmeli bir lig olacak. Gerçekten herkes çok iyi kadrolar kuruldu. Bizim de 1-2 takviye daha yapma çalışmamız var. Bunları da yaparsak alternatifli bir kadromuz olur. Biz de bu yarışın içinde olacağız. Bunu taraftarlar ne kadar istiyorsa ben onlardan çok daha fazla istiyorum. Böyle bir kulübün 50'nci yılında teknik direktörlük yapmak bana nasip oldu. Beklentilerin farkındayım, bunun her gün arttığının daha da farkındayım. Burak Yılmaz transferiyle gerçekten çok güçlendik. Önemli ve özel bir oyuncu. Geçen sezon alternatifli bir kadromuzun olmayışının sıkıntısını yaşadık. Bu sezon daha alternatifli bir kadromuz var" dedi.

TAKIM OLMAYI BAŞARDI

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan Yanal "Sadece kampta son gün Castillo'nun sakatlığı bizi biraz üzdü. Onun dışında üst düzey verim aldığımızı söyleyebilirim. Hazırlık maçlarında da bunu zaman zaman gösterdik. Takım içi rekabet önemli ama takım olmak daha önemli. Biz bunu başardık, gerçekten bir takım gibi hareket ediyoruz. Lig başladığın bunun karşılığını alacağımızı düşünüyoruz. Yönetim kurulumuz, başkanımız, taraftarlarımız ve biz gerçekten büyük özveriler verdik. 50'nci yılda o özverilerin karşılığını almak adına gereken mücadeleyi yapacağız" diye konuştu.