Ersun Yanal: Bir çocuk ayağa kalktı

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzon'da futbolun çok sevilen listesi yapılması halinde birinci sırada çıkabileceğini belirterek, "Bugün tarihi bir gün. Trabzon'da bu kadar kalabalığın bir araya gelmesi önemliydi. Taraftarımız stadın tamamını doldurdu. Onlara teşekkür ediyorum. En güzeli de bugün kazanmamızdı. Bu atmosferler umarım hep böyle devam eder." diye konuştu.

"ÇOCUK AYAĞA KALKTI, YÜRÜMEYE BAŞLAYACAK"

Galatasaray'ın nasıl oynayacağını bildiklerini ifade eden Yanal, şunları kaydetti:



"Oyun disiplini konusunda istediğimiz futbolu oynamaları için koyduğumuz birçok uygulama maçın başından itibaren tuttu. Galatasaray'ın nasıl oynayacağını biliyorduk. Maçı 2-0'a getirdikten sonra daha olgun olmamız gerekiyordu. Bir sürecin içinde olan takımız. Cezalı oyuncularımız var ve şimdi takımda oynatmadığımız oyuncular devreye girecek. Karanlık bir yerden geliyoruz. Sayın Muharrem Usta, istedikleri planları gerçekleştirmek için iyi bir duruş sergiledi. Camianın sabrına teşekkür ediyorum. Taraftarlardan, zaman zaman olsa çok büyük bir tepki görmedik. Bir çocuk ayağa kalktı ve yürümeye başlayacak. Bir takım kuruluyor, bunun için zaman tanıyın. Hedefleri planlayarak doğru adımları atmak lazım."



Yanal, N'Doye'un yükselen performansına ilişkin ise "Her şey tek taraflı değil, hepimizin katkısı var. Ama bu performansında en büyük katkı kendinin. Karakterli, kişilikli adam gibi adam. Kendisine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.